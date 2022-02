Bestuurder van Audi crasht na achtervolging over A4 en slaat over de kop

Barman Silvano opgepakt na hoogoplo­pend conflict met boa over mondkapje: ‘Hij raakte haar ongevraagd aan’

Café-eigenaar Silvano Bellai is tegen wil en dank een hit op internet. Op een filmpje, dat inmiddels al 150.000 keer is bekeken, is te zien dat hij voor een vol terras wordt afgevoerd door de politie. Aanleiding was een conflict met boa’s, omdat Silvano en zijn personeel geen mondkapjes droegen. De ondernemer is ontstemd, maar de gemeente staat achter de actie: ‘Hij raakte de boa ongevraagd aan'.

