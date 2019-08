Bestuurder van ‘diplomatenauto’ die vijf voertuigen ramde, hoefde niet te blazen

VAN WIEG TOT GRAF Hoogbegaaf­de flipperaar Paul was gelukkig in zijn 'mancave' Willie Wort

20:03 Zijn café in hartje Delft was een trekpleister voor bierliefhebbers en hoogbegaafden. Een prima combinatie, vond de civiel ingenieur die in flipperkasten handelde. Deze week in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Paul Niezing (14 april 1958 - 28 mei 2019)