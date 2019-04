Bestuurder vlucht nadat auto in sloot belandt

Column De relatie tussen ADO en Ajakkes was niks, is niks en wordt niks

6:16 Het is fijn, in deze sterk veranderende tijden, dat sommigen dingen altijd hetzelfde blijven. Zoals de verhouding tussen de supporters van ADO en Ajakkes. Die relatie laat zich eenvoudig samenvatten: het was niks, het is niks en het wordt niks.