Bestuurder vlucht weg na autocrash Houtkade

De bestuurder maakte dollemansrit over de Zoetermeerse Rijweg, maar verloor daarbij de macht over het stuur en ging met zijn auto recht over een rotonde heen. Hierna knalde hij tegen een lantaarnpaal en reed vervolgens tegen een heuvel op. De auto kantelde, vloog over de kop en kwam op de zijkant tot stilstand.



De automobilist klauterde volgens omstanders uit de auto en ging er rennend vandoor. De politie werd door een van de getuigen gealarmeerd. Agenten hebben de wijk doorzocht, maar konden de bestuurder nergens vinden.



Een berger heeft de auto meegenomen.



