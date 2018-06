Bestuurder vreest mishandeld te worden na aanrijding en vlucht

Column Waarom zou je gaan juichen voor een ander?

6:00 Het WK Voetbal is van start. Boeien. We doen niet mee. Waarom zou je dan gaan juichen voor een ander? Toch is 60 procent van de Nederlandse mannen van plan de Belgen aan te moedigen. De dichtstbijzijnde dan maar; dat zie je wel vaker in de sport.