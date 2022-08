Bestuurder wordt onwel achter het stuur en knalt op tram voor hem

Column Ik zou niks liever zien dan dat geloof en onderwijs worden gescheiden

‘Religie: de laatste reddingsboei der zwakke geesten.’ Gerrit Komrij was er stellig over. In het Westland neemt religie een belangrijke plaats in het leven van vele tuindergezinnen en bewoners in. Probleempje: het is religie van een andere soort dan die van moslims. Vandaar dat zes jaar lang is getracht deze stroming tegen te houden.

23 augustus