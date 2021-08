Bestuurder ziet stopteken en gaat er snel vandoor: politie zet achtervolging in

Lieve Rachel Niemand kende de charmante Aage M. als inbreker

20 augustus Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (9) waarin hij haar vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze week in de rubriek Lieve Rachel: het verhaal over de legendarische Haagse inbreker Aage M. en zijn drie kompanen.