Bestuurder zonder kentekens blijkt lading drugs bij zich te hebben

'Miljoenen huishou­dens moeten gasloos, maar Binnenhof niet'

6:57 Dat duurzaamheid geen luxe meer is maar noodzaak, daar zijn de meesten van ons inmiddels wel van doordrongen. Behalve de politici op het Binnenhof. Nu al weten we: het Binnenhof is na de verbouwing niet gasloos en niet energie-neutraal.