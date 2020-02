Bestuurder Zuid-Holland ontkent plannen grootschalige bomenkap, die ze zelf openbaarde

Rotterdam­se en Haagse bedrijven frauderen voor ruim 1 miljoen euro

3 februari Drie bedrijfspanden en zes woningen in de regio Rotterdam en Den Haag zijn vandaag doorzocht op verdenking van fraude met accijns, verbruiksbelasting en btw. Het vermoeden is dat de bedrijven via schijnconstructies grote ladingen bier en alcoholvrije dranken importeren, zonder de gevraagde accijnzen en belasting te betalen. Er is niemand aangehouden.