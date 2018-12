Bestuurders onder invloed achter stuur in Schilderswijk

Drie motorrijders en een handjevol agenten was een paar uur op de been voor de verkeerscontrole. Vijftien voertuigen werden eruit gepikt omdat de bestuurders om een of andere reden opvielen.



Het resultaat was positief. Een persoon werd gepakt omdat die zonder rijbewijs op een brommer zat en een valse naam opgaf. Twee personen waren onder invloed: één had alcohol op en een ander was onder invloed van drugs en had XTC mee.



Drie mensen waren de pineut toen ze hun scooter of brommer op de rollerbank moesten laten rijden. Daar werd een te hoge snelheid gemeten. De laatste persoon die werd gepakt, reed door rood.



