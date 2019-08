Bestuurders vrezen nóg grotere problemen door lerarentekort: 'Reserves zijn echt totaal uitgeput'

Twintig vacatures, daar begint Ewald van Vliet het nieuwe schooljaar mee. ,,Dat aantal is nooit eerder zo hoog geweest aan het begin van een nieuw jaar'', zegt de voorzitter van het College van Bestuur van Lucas Onderwijs. Maar het had nog erger gekund, benadrukt hij. ,,We kunnen in elk geval de deuren van elke school binnen onze stichting openen, komende maandag. Het was nog best spannend of dát haalbaar was.''