Bestuurster gewond na ongeluk op Melis Stokelaan, weg tijdelijk afgesloten

Hulpverleners hebben de vrouw in de ambulance nagekeken en haar vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. Haar hond, die ook in de auto zat, is ongedeerd. De auto raakte total loss en is daarom door een berger opgehaald.



Door het ongeluk is de Melis Stokelaan in de richting van Loosduinen tussen de ingang van het Zuiderpark en de Loevesteinlaan afgesloten. Mede door de afsluiting van de Erasmusweg staat het verkeer geheel vast op de omliggende wegen.



De verkeerspolitie doet onderzoek naar het ongeluk.



