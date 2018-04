Bestuurster van auto te water aan Strijpkade was dronken

Beeldhouwer bronzen bustes van koningshuis overleden

16:11 Beeldhouwer Arthur Spronken is op 87-jarige leeftijd overleden. De Limburger werd vooral bekend door zijn beeldengroep van prinses Beatrix en prinses Claus en hun drie zoons. De bronzen bustes op palen werden in 1996 onthuld in het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen.