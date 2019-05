Bestuursvoorzitter Paul Doop verlaat HMC en treedt in dienst van NPO

Paul Doop trad in 2014 aan als voorzitter van de raad van bestuur van HMC. In 2015 werden onder zijn leiding Antoniushove, Bronovo en Westeinde juridisch gefuseerd tot HMC. Dit jaar was hij nauw betrokken bij de omvorming van HMC Bronovo tot weekziekenhuis. Het Bronovo gaat uiterlijk in 2024 definitief op slot. HMC Westeinde wordt het hoofdziekenhuis.

Een gezond HMC

,,De afgelopen jaren is de koers voor een gezond HMC uitgestippeld,’’ reageert Doop in een schriftelijke verklaring. ,,Het is mijn overtuiging dat het goed is om de uitgezette koers door een nieuw team te laten implementeren. Deze richting biedt de garantie voor goede, bereikbare en betaalbare zorg in de regio Haaglanden. Ik ben er trots op dat ik de afgelopen jaren leiding heb mogen geven aan Haaglanden Medisch Centrum en de verandering die is ingezet.’' Doop was verder nog niet bereikbaar voor een uitgebreidere reactie op het waarom van zijn besluit.