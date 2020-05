Betaalbare woningen voor leraar, verpleegkundige en politieagent in Duindorp

In het voormalige schoolgebouw aan de Zeezwaluwstraat in Duindorp komen woningen voor maatschappelijk belangrijke beroepsgroepen zoals onderwijs, zorg en politie. Dat meldt de gemeente Den Haag.

De betaalbare huurwoningen zorgen voor meer verschillende woningen in de wijk en het karakteristieke pand wordt behouden. Wethouder Boudewijn Revis (financiën, stadsontwikkeling, Scheveningen): ,,Ook tijdens de coronacrisis zien we hoe belangrijk deze groepen zijn voor Den Haag. We bieden ze een plek in een échte Haagse wijk: Duindorp. Dat is goed voor Duindorp en de Duindorpers.”

Monument

Voor de herontwikkeling was en is van belang dat het karakteristieke gebouw voor Duindorp behouden blijft. De Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 heeft een plan ontwikkeld waarin het gebouw wordt getransformeerd tot zestien betaalbare huurwoningen. De meeste woningen worden voorzien van een tuin of balkon. De groene inrichting van het binnenterrein wordt versterkt.