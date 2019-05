Betaald parkeren in Scheveningen uitgebreid met Hellingweg

Inwoners van de betreffende wijken kregen begin dit jaar een enquête in de brievenbus met vragen over het betaald parkeren. Bij een respons van 35 procent of meer zou de uitslag bindend zijn, maar nu blijkt vandaag dat slechts 24 procent heeft meegedaan.



Uit de uitslag onder de 24 procent van de inwoners blijkt dat 58 procent van de inwoners vóór betaald parkeren is en dat 42 procent het wil afschaffen. Uit tellingen komt naar voren dat in de wijken de parkeerdruk is gedaald tot onder 90 procent en dat de overlast van zoekverkeer minder is geworden. Op basis van deze resultaten heeft het stadsbestuur besloten de situatie te laten zoals die is en dus betaald parkeren in stand te houden. Sinds 30 november 2017 moet er in het Geuzen- Staten- en Havenkwartier worden betaald voor een parkeerplaats.



Wel staat wethouder Robert van Asten open voor verbeteringen in de wijken. Daarom gaat hij de komende maanden in overleg met organisaties van bewoners, winkeliers en bedrijven.