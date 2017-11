Betaald parkeren ingevoerd in Haven-, Geuzen- en Statenkwartier

In de drie gebieden geldt betaald parkeren zeven dagen per week. Hiermee moet overlast van automobilisten die een parkeerplek zoeken in het havengebied en omringende wijken verminderd worden. In het Geuzen- en Statenkwartier moet daarom vanaf vandaag van 13.00 tot 24.00 uur betaald worden en in het Havenkwartier van 18.00 tot 24.00 uur.