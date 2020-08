Beter op je bek geslagen met de waarheid, dan getroost door een leugen

Zó stil is het in het centrum van Den Haag, door angst op besmetting met corona

11 maart Het is net tegen de avondspits en de Wagenstraat is deze dinsdagmiddag uitgestorven. Op datzelfde moment rijdt er slechts een handjevol fietsers door de Grote Marktstraat. Het is stil in de stad, veel stiller dan anders, zo bevestigen ondernemers en de paar bezoekers in het Haagse centrum. Met dank aan het coronavirus.