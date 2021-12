Beter openbaar vervoer en duizenden extra woningen en banen in Zuid-Holland

video ‘O, Omicron, variant achter de duinen’: nieuw lockdown­lied op Haagse melodie massaal gedeeld

Voor iedereen die gefrustreerd is door de nieuwe lockdown in Nederland is er nu een nieuwe meezinger op de melodie van het O, O, Den Haag. Satirisch platform BlendTV scoort op YouTube met het nieuwe nummer ‘O, Omicron’, dat al meer dan vijftigduizend keer is bekeken en massaal wordt gedeeld.

