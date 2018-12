Beter voor Rijswijk eist per direct einde aan subsidie Verzetsmuseum

,,Ineke van der Wel, oud-burgemeester van Rijswijk, is een tijdlang bestuurslid geweest van het museum'', zegt Ed Braam van Beter voor Rijswijk. ,,De jaarlijkse waarderingssubsidie is dan ook rond die tijd begonnen. Daarover is nooit overleg met de raad geweest, het bedrag zit echt weggestopt in de begroting. Al met al gaat het toch om tienduizenden euro's, opgebracht door de Rijswijkse bevolking die er nooit iets voor terug heeft gezien.‘’



Het Verzetsmuseum sloot onlangs de deuren, maar werkt aan een doorstart. Beter voor Rijswijk wil dat er geen enkele Rijswijkse cent meer naartoe gaat. ,,In Rijswijk hebben we Bescherming Bevolking, bij het bunkercomplex Overvoorde. Dat wil de status museum krijgen, maar krijgt momenteel nota bene geen cent subsidie. Wij eisen dat dat de subsidiestroom naar het Verzetsmuseum Gouda per direct wordt stopgezet en het geld naar Bescherming Bevolking gaat, dat wél nuttige educatieve projecten voor onze burgers op poten zet.''