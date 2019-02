Beter voor Rijswijk mag formeren na vertrek VVD uit college

Als eerste wierp Beter voor Rijswijk zich op om het voortouw te nemen in de besprekingen. Keurig volgens het boekje. Want de partij is de grootste in Rijswijk en het is daarom logisch dat die partij de leiding neemt in de nieuwe situatie. Maar ook GroenLinks, D66 en Wij.Rijswijk, die met de VVD in het college zaten, wierpen zich op om met de andere fracties in gesprek te gaan ‘op welke wijze Rijswijk kan rekenen op een dagelijks bestuur met voldoende steun in de gemeenteraad’.

Gesprekken

,,Ze claimen maar wat ze willen”, zegt Larissa Bentvelzen, fractievoorzitter van Beter voor Rijswijk. ,,Maar wij zijn zeker van plan het voortouw te nemen in de gesprekken.” Uiteindelijk heeft Larissa Bentvelzen vanavond haar zin gekregen in een overleg tussen de fractievoorzitter en burgemeester Michel Bezuijen. Morgen beginnen de gesprekken voor een nieuw college onder leiding van Beter voor Rijswijk. Beter voor Rijswijk heeft er ook alle belang bij de politieke kaarten opnieuw te schudden. ,,Alle wegen liggen weer open”, zegt Bentvelzen over een nieuw college, waaraan de partij na de formatie van twee jaar geleden tot haar grote teleurstelling niet kon deelnemen. Formateur en oud-burgemeester van Westland Sjaak van der Tak verwachtte niet dat Beter voor Rijswijk een stabiel college kon vormen met GroenLinks. Maar nu blijkt ook de VVD die stabiele factor niet te zijn. Geen verrassing voor Johanna Besteman, voorvrouw van het CDA. ,,Het was van begin af aan duidelijk dat de partijen in de coalitie elkaar op inhoud niet goed konden vinden.”

‘Drastisch’

Voor de VVD is het een drastische stap. Dat vindt fractievoorzitter Sleddering zelf ook. ,,Maar met name GroenLinks en WIJ weigeren zonder enig steekhoudend argument mee te werken aan rust en bezinning totdat de landelijke discussie over het Klimaatakkoord is beslecht en er afspraken zijn gemaakt tussen het rijk en de VNG over de financiële kaders.”



De VVD had één wethouder in het college: Jorke van der Pol met onder meer jeugdzorg en financiën in zijn portefeuille.



Sleddering benadrukt niet tegen klimaatmaatregelen te zijn. ,,Maar het moet behapbaar en betaalbaar zijn voor onze inwoners. We hoeven niet het beste jongetje van de klas te zijn op dit gebied.”



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!