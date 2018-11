Beteugelen in plaats van afschaffen

Den Haag begon afgelopen jaarwisseling met zogenoemde vrijwillige vuurwerkvrije zones. Bewoners spraken onderling af op bepaalde straten geen rotjes of vuurpijlen af te steken. Wie zich daar niet aan hield, moest daar door de buren op worden aangesproken. Achttien plekken in Den Haag werden op die manier vuurwerkvrij verklaard.



In een evaluatie spreekt de gemeente van een succes. Bewoners waren 'erg tevreden' en voorbijgangers 'erg positief'. Dat op enkele plekken toch vuurwerk werd afgestoken, kwam door gebrekkige communicatie of omdat draagvlak ontbrak. De proef wordt dit jaar herhaald.



In de betreffende gebieden moeten bewoners elkaar dus aanspreken als men zich niet houdt aan het verbod. Op plekken die door de gemeente als vuurwerkvrij zijn bestempeld, rond ziekenhuizen en kinderboerderijen, moeten politie en gemeentelijke handhavers controleren. Afgelopen jaar is er op deze plekken geen enkele boete uitgedeeld. ,,Onze indruk is dat zones rond ziekenhuizen en kinderboerderijen goed gerespecteerd worden", zegt een woordvoerder van de Haag. ,,Mensen snappen dat het op die plekken extra overlastgevend is om vuurwerk af te steken.''

Capaciteit

In gebieden waar bewoners met elkaar afspreken geen vuurwerk af te steken, kunnen agenten en boa's niet controleren. ,,Meer capaciteit is niet beschikbaar en kan, zoals blijkt uit antwoorden op Kamervragen, niet door gemeenten worden ingekocht'', antwoordde burgemeester Krikke eerder dit jaar op vragen van de Partij voor de Dieren.



Het instellen van vrijwillige vuurwerkvrije gebieden past in de lijn die gemeenten de afgelopen jaren hebben ingezet om overlast zoveel mogelijk te beperken. In Den Haag is dat voor een deel gelukt. Het aantal vuurwerkslachtoffers liep terug van 115 tijdens de jaarwisseling 2007/2008 naar 15 tijdens de laatste jaarwisseling. En het aantal autobranden daalde in diezelfde periode van 109 naar 18.

Mankracht