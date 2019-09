Betoverend kasteel Duivenvoorde zwaait laatste adel uit

Errol J. vandaag voor de rechter voor moord op topcrimi­neel Karel Pronk

13:00 De eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen Errol J. (52) is vandaag in de rechtbank in Den Haag. J. wordt verdacht van de liquidatie van Karel Pronk. De Delftse crimineel werd vorig jaar op 7 augustus doodgeschoten in Delft.