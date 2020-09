Betrapt! Dwingende behoefte is de moeder van vreemde bedgenoten

Verdat A. stak zijn zwager dood op uitvaart van schoonva­der: 18 jaar cel geëist

18 september Verdat A., die vorig jaar september zijn zwager doodstak tijdens een uitvaart in het Turks-islamitische culturele centrum aan de Paardenbergstraat, zou achttien jaar de cel in moeten. Dat is de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM).