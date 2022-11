Betty heeft liever een interessante tuin: ‘Het hoeft niet per sé mooi te zijn’

interview Agent vertelde 9-jarige Amira dat haar mama dood is: ‘Ik heb daarna twaalf jaar lang elke nacht gehuild’

Amira al Rawi is nog maar 9 jaar oud als op een avond twee agenten aan de deur staan. Ze melden zonder omhaal dat haar moeder een auto-ongeluk heeft gehad. Ze is dood. De wereld van Amira stort in, maar opgeven zit niet in haar dna. In de dansvoorstelling ‘Nadia’ laat ze haar moeder herleven.

