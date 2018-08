Bevallen in bad in trek in HMC ziekenhuizen

In HMC Westeinde staat nu één bevallingsbad en dat is bijna continu bezet. Veel aanstaande moeders grijpen daardoor mis. Om teleurstellingen te voorkomen, heeft HMC nu vier opblaasbaden besteld. Die worden eind september afgeleverd.



Later worden die vervangen door ingebouwde, vaste baden. Die komen in het nieuwe Moeder & Kind centrum, dat eind 2020 wordt opgeleverd.



Twee opblaasbaden komen in HMC Westeinde te staan, de andere twee zijn bedoeld voor HMC Bronovo.



Vooral de afgelopen twee jaar is de vraag naar badbevallingen 'aanzienlijk toegenomen', ziet verloskundige en zorgmanager Frederiek Engelbert van Bevervoorde van HMC. Een warm bad kan zo ontspannend zijn, dat het pijnstillend werkt.



