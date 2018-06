Beveiliger die dief van 1093,59 euro aan boodschappen betrapte, kreeg elleboogstoot

De 48-jarige Hagenaar dacht zijn kar vol boodschappen op een slimme manier voor bijna niets mee te nemen. Bij de zelfscankassa rekende hij één blikje frisdrank af. Een beveiliger had hem echter in de gaten en sprak de man aan. De verdachte pleegde verzet door hem een elleboogstoot te geven. Met de hulp van een omstander werd de dief uiteindelijk aangehouden.

Of de dief een speciaal etentje ging organiseren, of gewoon zelf lekkere trek had, is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de verdachte niet de minste boodschappen probeerde te stelen: onder meer ossenhaas ter waarde van ruim 148 euro, champagne ter waarde van bijna driehonderd euro en een wokpan.