Beveiliger Jan heeft de komende tijd werk voor tien: ‘Maar je wilt niet verdienen aan zo’n crisis’

Inwoners Leidschen­dam-Voor­burg krijgen speciaal telefoon­num­mer voor coronavra­gen

16:00 Inwoners van Leidschendam-Voorburg die vragen hebben over de coronacrisis of daar persoonlijk door in moeilijkheden komen, kunnen elke werkdag telefonisch contact opnemen met medewerkers van het Sociaal Servicepunt. Mailen van vragen kan ook.