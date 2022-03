Beveiliger mishandeld en hond gedood tijdens surveillance in leegstaand pand

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eenmaal in het gebouw werd hij neergeslagen, waarna hij buiten bewustzijn raakte. Ook de hond van de beveiliger werd mishandeld. Het dier werd enorm toegetakeld en overleefde de brute aanval niet. Toen de beveiliger weer bij bewustzijn was, alarmeerde hij de hulpdiensten. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Iets gezien?

De politie is op zoek naar de dader of daders. Mensen die iets gehoord of gezien hebben, wordt gevraagd contact te zoeken met de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.