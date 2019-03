Beveiliging opgeschroefd voor zaak tegen moordenaar Azad Sahin

36.000 Surinamers krijgen te weinig AOW

16:03 Zo'n 36.000 oudere Haagse Surinamers hebben nu te maken met een zogeheten AOW-gat, of krijgen daar in de toekomst mee te maken. Zij krijgen alleen AOW over de periode dat ze in Nederland woonden, en niet over de periode toen zijn hun pensioen opbouwden in Suriname. Ook al behoorde Suriname toen tot het Nederlands Koninkrijk.