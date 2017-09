Beveiliging Prinsjesdag aangescherpt

Ereburger Jiri Kylian wint prijs voor oeuvre in Italië

Ereburger van Den Haag Jiri Kylián, die jarenlang verbonden was aan het Nederlands Dans Theater, is in Italië bekroond met een prijs voor zijn oeuvre. Zijn vrouw en muze Sabine Kupferberg kreeg hierbij een speciale vermelding.