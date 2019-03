Beveiliging stadhuis Den Haag, Centraal Station en Binnenhof opgeschaald na dreigtelefoontje

Rutte op vingers getikt door twee scholieren omdat hij ‘fuck’ zou hebben gezegd in Jeugdjour­naal

15:19 Dat schelden niet goed is leren de meeste kinderen op jonge leeftijd. Twee scholieren uit groep 7 van de Kivietschool in Wassenaar waren dan ook verbaast dat de premier in het Jeugdjournaal het woord ‘fuck’ zou hebben gezegd. Omdat dit volgens de leerlingen echt niet kan schreven zij een brief naar Rutte.