Beveiligingsbranche snakt naar nieuwe mensen: ‘Het is geen superleven, maar het biedt wel kansen’

Bij beveiligers denken de meeste mensen vaak aan grote, kale spierbundels en mannen van weinig woorden. Rob van Zee is allesbehalve zo’n ‘traditionele’ beveiliger. De Hagenaar uit Gouda is een joviale, innemende man die je eerder achter de receptie van een hotel zou verwachten.

De beveiliger van Hofstad Security, dat vooral actief is in Den Haag en omgeving, is precies het type waar veel beveiligingsbedrijven tegenwoordig naar op zoek zijn. ,,We hebben nu veel meer die hospitalityfunctie. We vertellen mensen niet meer alleen wat ze niet mogen, maar ook wat ze juist wél mogen en waar we ze mee kunnen helpen’’, vertelt Van Zee.