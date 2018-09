Bevlogen koster was een geboren gastheer

Dirk Kuiper (24 mei 1954 - 29 juli 2018) werd geboren bij het schijnsel van een zaklantaarn die door een buurvrouw uit de Van Egmondstraat werd vastgehouden. Er was een stroomstoring op Scheveningen toen Dirk ter wereld kwam. Hij was een nakomertje in het gezin van een verhuizer en had oudere broers van 16 en 11. Dirks moeder was niet in goede gezondheid waardoor Dirk van jongs af aan gewend was om mee te helpen in het huishouden. Na het lager onderwijs aan de Oranjeschool ging Dirk naar de Determineerschool aan de Galvanistraat. Een school voor kinderen van wie nog niet helemaal duidelijk was welk vervolgonderwijs passend voor hen was. Een soort brugklas avant la lettre.