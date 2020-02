Bevrijdingsbaby's doen massaal hun verhaal: ‘Als ik in het Oranjehotel ben raak ik geëmotioneerd’

Ze zijn het symbool van een toekomst in vrijheid: de baby's die negen maanden na het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn geboren. Jongens en meisjes die hun eerste verjaardag vierden in februari 1946. Deze maand blazen ze 74 kaarsjes uit, in het jubileumjaar waarin het einde van de Duitse onderdrukking groots wordt herdacht en de vrijheid wordt gevierd. Na de donkerste vijf jaar uit de recente geschiedenis van Nederland.



Niet eerder is het leven van deze bevrijdingsbaby's in die hectische en soms uitbundige periode van wederopbouw beschreven. De focus is vaak gericht op de oorlogsjaren zelf, de verwoesting, de angst en het onmenselijke mechanisme van afvoeren en vernietigen van joden, Sinti en Roma. De conceptie van de bevrijdingsbaby's was een van de reacties op al dat leed; een reflex van hoop, vreugde en verlangen naar een leven in vrijheid.



Wat dat gegeven doet met een mens die in díe unieke periode is geboren, is de kern van de nieuwsgierige vragen aan deze voormalige baby's de komende weken in deze krant. Want wat vertellen ze graag over hun leven! De oproep 'AD zoekt Bevrijdingsbaby's' heeft duidelijk een snaar geraakt. Tientallen 74-jarigen met die geboren zijn op of rond 9 februari schreven brieven en mails.