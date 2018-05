Bevrijdingsdag in Den Haag: dit mag je niet missen!

De allerkleinsten kunnen vanaf 11.30 uur in de stad terecht voor een minishow over Woezel en Pip. De voorstelling vindt plaats in het gebouw van de Tweede Kamer, die vandaag tussen 11.00 en 16.00 uur geopend is voor publiek. Hier kan niet alleen meer geleerd worden over democratie en de werkzaamheden in de Kamer, maar ook worden genoten van verschillende optredens op het podium in de centrale hal. Op dit podium treden verder Samantha Steenwijk en The Clarks op.