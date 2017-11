Beweegspreekuren uitgebreid na succes

Uit de eerste proef is gebleken dat het beweegspreekuur zorgkosten bespaart, vertelt fysiotherapeut Eric-Jan van Daatselaar van Fysiofit, een van de deelnemende praktijken voor fysiotherapie. ,,Dat weten we, omdat we precies bijhouden wat het zorgtraject geweest zou zijn als de optie van het beweegspreekuur er niet was. Dan was de patiënt bijvoorbeeld naar de orthopeed in het ziekenhuis gegaan, die veel duurder is. Veel mensen willen liever naar de orthopeed dan naar de fysiotherapeut, omdat ze de laatste zelf moeten betalen. Zonde, want dure ziekenhuiszorg is vaak helemaal niet nodig.''