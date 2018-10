Beweging is niet mogelijk zonder een vorm van trillen

De beheerder van het spoor waar de NS over rijdt, is ProRail. Steeds vaker wordt die geconfronteerd met oprukkende nieuwbouw langs de sporen en slaat alarm. Zoals wel vaker worden de nadelige gevolgen van intensief treinverkeer schromelijk onderschat, met als gevolg dat bewoners van huizen langs het spoor meer trillen dan ze van plan waren. Evenals hun kopjes, hun bedden en hun bezoek.



Pikant detail: wettelijk is er weinig vastgelegd over het voorkomen van overlast door trillingen. Met andere woorden: gemeenten en projectontwikkelaars hebben trilsgewijs zowat vrij spel. Al zal hier en daar best dieper worden geheid, want daarmee kun je veel trilellende voorkomen. Maar dat kost geld. En geld is juist de reden dat de laatste kaveltjes langs de treinbaan worden benut.