Bewi maakt gehakt van 'bouwcheck' oude villa's Scheveningen

Bewi schreef eerder een brief aan omwonenden dat de panden dusdanig verkrot zijn dat ze niet meer te redden zijn. Vanaf vandaag volgt de sloop van de nummers 4-12. Maar Behoud Scheveningen stelt dat iemand met kennis van zaken de panden van alle kanten heeft bekeken en vaststelt dat het casco nog in goede staat is. ,,Het is totale onzin’’, zegt Vollmer die het stuitend vindt dat onwaarheden worden verspreid. ,,We zijn niet in de panden geweest. Dat is onmogelijk. Want er staat een hek omheen en de panden zijn afgesloten’’, zegt hij. Vollmer heeft nooit met een aannemer of architect gesproken, zegt hij. In het ‘rapportje’ dat verstuurd is aan de raad stelt een naamloze professionele constructiebouwer dat hij de panden heeft 'gecontroleerd'. ,,Ik heb het van alle kanten gezien en naar mijn mening kan dit gebouw nog steeds worden gerenoveerd,'' schrijft hij aan de Haagse raadsleden.

Steun

Behoud Scheveningen doet verslag over de 'keuring' en het rapport op haar Facebook. ,,Behoud Scheveningen krijgt nog steeds zo veel steun in woord en in daad. Zo ook van een aannemer en architect, die met toestemming van Bewi, want we willen geen illegaal gedoe, is komen kijken’’, stelt Behoud Scheveningen op Facebook.



De directeur van Bewi zegt dat hij op straat werd aangesproken door een groepje mensen die de panden bekeken. ,,Maar ik heb geen centimeter met die mensen verplaatst.'' Ook werd niet gezegd dat ze de panden kwamen keuren en is slechts op afstand, vanaf de straat naar de villa's gekeken. Vollmer baalt gigantisch dat gesuggereerd wordt dat er een gedegen bouwcheck was. En hij is klaar met alle verwijten. ,,We hebben gewoon een sloopvergunning’’, zegt hij.



Natascha Bruti van Behoud Scheveningen zei zojuist dat nooit beweerd is dat er iemand binnen is geweest in de panden, en dat ze zich altijd aan de feiten wil houden. ,,Ik blijf persoonlijk juist graag buiten gelieg en gedraai'', stelt zij.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!