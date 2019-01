Bewoner door inbrekers van trap geduwd op Soestdijksekade

Spoeddebat over ondertunne­ling van Prinses Beatrix­laan in Rijswijk

11:25 Er moet een spoeddebat komen over het akkoord over de ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan. Dat vinden verschillende partijen in Rijswijk. CDA, PvdA, Beter voor Rijswijk en Gemeentebelangen Rijswijk willen dinsdag voorafgaand aan de gemeenteraad praten over ‘de gebakken lucht die het college verkoopt’.