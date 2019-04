Bewoner gewekt door uitslaande brand en vlucht gewond het dak op

De bewoner werd gewekt door de uitslaande brand die in zijn woonkamer woedde. Toen de brand uitbrak lag hij een verdieping hoger te slapen. In een poging om aan de vlammen te ontkomen is hij het dak op gevlucht. Hierbij heeft hij veel rook ingeademd en brandwonden opgelopen aan zijn voeten. De politie en omwonenden hebben de man in veiligheid weten te brengen. Stichting Salvage zal de getroffen bewoner de komende tijd ondersteunen met het afhandelen van de schade.



De brand zelf was snel onder controle, wel is de woning van de man onbewoonbaar verklaard, meldt de brandweer. De onder buurvrouw was uit voorzorg haar balkon op gevlucht. Ook zij wist op tijd in veiligheid te geraken. Nadat zowel zij als haar woning werd gecontroleerd, kon ze weer terug naar huis. Haar woning heeft geen schade opgelopen.



Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.



