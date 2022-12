Bewoner gewond door brand in wasmachine in Wassenaar

Technische Dienst Dit Delftse bedrijf neemt knappe koppen vervelend en tijdrovend werk uit handen

Wetenschappers die werken aan fijne chemie zoals smaak- en geurstoffen of medicijnen zijn vaak veel tijd kwijt aan het handmatig bestuderen van chemische reacties. Daarmee zijn deze knappe koppen veel tijd kwijt die ze niet kunnen stoppen in het verbeteren of ontdekken van nieuwe producten. Het Delftse CyberHydra gaat daar met de AutoSampler bij helpen.

18 december