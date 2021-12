Bewoner maakt vuur in eigen woning omdat hij ‘het koud heeft’ en moet mee naar het politiebureau

Hans Steijger (70) uit Delft schreef 200 nummers over Den Haag: ‘Het is een beetje uit de hand gelopen’

Hij woont nog geen twintig jaar in Den Haag, maar schreef er in zijn leven 200 liedjes over. Hans Steijger (70) verpandde zijn hart aan deze stad. Eerst als buitenstaander, nu als inwoner. ‘Muziek is de kameraad die ik niet vond in mensen.’

28 december