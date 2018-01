Bewoner naar ziekenhuis na brand in Zoutmanstraat

Column 'De stem kan een mens vreemde streken leveren'

7:06 Samantha Steenwijk, de Haagse brulboei en grote kanshebber in de tv-show The Voice of Holland, is getroffen door een ramp. Ze is haar stem kwijt. Niet zo vreemd, als je weet dat ze de afgelopen weken druk bezig is geweest om haar Haagse accent kwijt te raken. Da’s vragen om moeilijkheden.