Bewoner naar ziekenhuis na woningbrand

Op 27 juli 1989 doen tientallen agenten een inval bij een bedrijf aan de Middenweg in Leidschendam. De complete administratie en computers worden in beslag genomen. Ook bij vier vennoten en directeuren zijn er huiszoekingen. Het is dus nogal een grote operatie. Maar volgens de directie heeft justitie zich vergist in het adres.