Bewoner naar ziekenhuis om brand in complex Sara Burgerhartweg

De brandweer werd gealarmeerd omdat de galerij van het complex vol rook stond en moest vervolgens de derde en vierde etage ventileren. Daarna mochten de bewoners weer terug naar hun woningen.



De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Volgens een brandweerwoordvoerder is een stapel kranten gevonden waar vermoedelijk de brand mee is begonnen. Er is een persoon aangehouden die zich verdacht gedroeg. Of hij de brand ook daadwerkelijk heeft aangestoken, wordt nader bekeken.



