Bewoner overleden bij brand en explosie in Voorburg, omstander heeft gaslucht geroken

Omstanders zeggen dat de bewoner een ietwat verward persoon was. Eerder op de avond zou hij al spullen uit het raam hebben gegooid. ,,We denken dat de man in een psychose is geraakt”, zegt een van de omstanders.



Een jongen, die samen met zijn vader in het complex woont, zegt een rare geur te hebben geroken toen hij in de keuken iets te drinken wilde pakken. ,,Ik hoorde ook glasgerinkel.” Hij besloot uit het raam te kijken om te controleren wat er aan de hand was. ,,Ineens zagen we reusachtige gaswolken en werden we gewaarschuwd: ‘doe dat raam dicht’, hoorden we. We hebben onze spullen gepakt en zijn buren gaan waarschuwen voor de brand.” De jongen staat nog na te trillen terwijl hij zijn verhaal doet.



De eigenaar van het atelier dat onder de afgebrande woning is gevestigd, geeft aan de overleden man gekend te hebben. ,,Hij was een hele aardige man”, zegt hij. ,,Echt heel erg aardig. Hij groette mij elke dag twee keer toen hij met zijn hond ging lopen.”



Volgens een andere buurtbewoner is de hond van de man wel gered. ,,De hond stond in de gang vanaf 21.00 uur ongeveer”, zegt de vrouw. Volgens haar was het dier dus veilig en stond het beestje beneden toen de brand uitbrak. Waar het dier nu is, weet de vrouw niet.