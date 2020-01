Bewoner raakt gewond bij woningoverval Dwingelostraat: ‘Verdachten niet zelf benaderen’

Rond 16.45 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een woningoverval. De overvallers waren een woning aan de Dwingelostraat binnengedrongen. Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de bewoner die op dat moment thuis was, hierbij gewond is geraakt. De mannen zijn na de overval per auto gevlucht in onbekende richting.