Bewoner uitgebrande flatwoning Voorburg veroorzaakte explosie zelf

De vlammen sloegen dinsdagavond laat uit de woning aan de Frans Mortelmanstraat in Voorburg. Omwonenden hadden vlak daarvoor een doffe explosie gehoord. De gevel van de flat raakte ontzet. Een deel van de andere woningen in het Zeilschip moest worden ontruimd.



De politie verrichtte de hele woensdag onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Daaruit wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een misdrijf of een ongeval.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!