Bewoner vlucht bij brand in flat van drie hoog via regenpijp: ‘Het enige wat ik kon doen was klimmen’

video,,Het enige wat ik kon doen was klimmen.‘’ Hagenaar Douglas van Leeuwen (45) heeft de bibbers nog in de benen vanwege de vlucht uit zijn flatwoning op drie hoog, nadat vanochtend op de begane grond bij benedenburen brand uitbrak.

Van Leeuwen wijst achter de flat aan de Erasmusweg vanaf het grasveld, hoe hij uit zijn raam klom en klauterend langs balkons en de regenpijp zijn weg naar beneden vond. Via de hal was een onmogelijke uitweg. ,,Ik deed mijn voordeur open en het stond vol dikke rook.

‘Paniek’

Meerdere bewoners werden vanwege de brand die vanochtend uitbrak in de flat met hoogwerkers van de brandweer van hun balkons gehaald. ,,Het was hele paniek,'' vertelt een van de bewoonsters die van vier hoog uit de flat werd bevrijd. In de hoogwerker was ze opgelucht, maar ook bang. ,,Ik dacht ‘ik ga dood’,'' zegt ze. ,,Ik stikte bijna door de rook.''

Douglas van Leeuwen nam het heft in eigen handen. ,,Het moést,'' zegt hij. ,,Ik had geen keus. Ik kon niet in mijn huis blijven, er was overal rook.'' Hij klom uit zijn raam op drie hoog, en klauterde het eind zelf naar beneden. Het laatste stukje sprong hij. ,,Ik kreeg een klap op mijn kniëen, ze doen nog zeer.‘’

Oplader

Oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens bewoners is er een mobieltje ontploft, of er is een oplader van de telefoon oververhit geraakt. Brandweer heeft dit nog niet kunnen bevestigen.

In de woning waar de brand ontstond woont volgens de flatbewoners een man met zijn volwassen kinderen en steeds andere vrouwen. ,,Er is heel veel overlast. Al tijden. Dan weer wordt er gevochten. Dan weer geschreeuwd. Dan weer is er ruzie. Er zijn al veel klachten neergelegd bij de verhuurder, maar die kan niets doen. Dit is het resultaat,'' wijst Douglas van Leeuwen naar de totaal zwart uitgeslagen flatwoning waar de brand uitbrak. Muren zijn zwartgeblakerd. De ramen zitten vol vette roet.

Ontruiming

Vanwege de brand moesten acht woningen worden ontruimd. Er zijn vijf mensen gewond geraakt, daarvan zijn er vier naar het ziekenhuis gebracht, meldt de brandweer.

De brand brak rond 09.45 uur uit, waarop brandweervoertuigen van de kazernes Laak en Centrum naar de Erasmusweg gingen. Een paar minuten later werd de melding veranderd in ‘grote brand’, waarop ook de voertuigen van de kazernes uit De Lier en Monster gingen rijden. Eenmaal ter plaatse hadden de brandweerlieden de brand snel onder controle.

Rook ingeademd

Er zijn vier mensen nagekeken door het ambulancepersoneel, zij hebben rook ingeademd. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de flatbewoners zijn het de benedenburen in wiens huis de fik uitbrak.

Vanwege het incident zijn meerdere ambulances en een traumahelikopter uit Amsterdam opgeroepen. De traumaheli landde in de buurt.

Volledig scherm Aan de Erasmusweg zijn acht woningen ontruimd. © District8

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.